Erneut illegale Chinaküche in Wiener Wohnung entdeckt

Aufgrund eines Hinweises des Bundesministeriums für Inneres kontrollierte die Finanzpolizei am Sonntagvormittag eine Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk, in der eine illegale chinesische Küche vermutet wurde. Bereits die ersten Eindrücke in der Wohnung bestätigten diesen Verdacht.

Beim Betreten der Wohnung nahmen die Finanzpolizisten einen intensiven Geruch und Dampf wahr, der nahe legt, dass die Produktion bis zum Eintreffen der Beamten auf Hochtouren gelaufen war.

So wurden in der Wohnung in einem verwinkelten Altbau offensichtlich diverse chinesische Spezialitäten, wie Teigtaschen und Reistaschen, unter extrem unhygienischen Bedingungen in großen Mengen zubereitet. Die Unmengen von Lebensmitteln wurden teilweise in vier großen Tiefkühltruhen gelagert, teilweise wurden sie in der Wohnung ohne Klimasystem und ohne Abdeckung auf dem Boden gestapelt. Dabei handelte es sich um verschiedenste Zutaten wie Reis, Bambusblätter, Mehl, Rapsöl, getrocknete Kräuter, Trockenfrüchte, oder auch Fertigsaucen und Reiswein in unverschlossenen 25-Liter-Kübeln. Der vorgefundene Reis, das Mehl und die Bambusblätter deuten auf die Produktion von Teig- und Reistaschen in großem Stil hin. Dabei würde es sich bereits um die fünfte illegale Teigtaschenfabrik in Wien handeln, die von der Finanzpolizei festgestellt wurde.