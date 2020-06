Erneut Farbbeutel-Anschlag auf die Karlskirche

Pasquali, der auch ÖVP-Bezirksrat in Wien-Wieden ist, glaubt, dass der abends menschenleere Standort geradezu zu solchen Aktionen einlade. Er will Mitte Juni einen Resolutionsantrag für eine Videoüberwachung des Gotteshauses in der Bezirksvertretungssitzung einbringen. „In und rund um die Passage hängen 69 Kameras. Die Kameras könnten im Verbund mit den Wiener Linien und der Polizei betrieben werden“, erklärt der 38-Jährige.

Eine dieser Kameras dürfte die Verdächtigen gefilmt haben. Polizei-Sprecher Thomas Keiblinger bestätigt aber nur, dass „die Video-Überwachung in der Umgebung ausgewertet wird“.

Die Erzdiözese Wien war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Heuer kam es vermehrt zu Vandalenakten in oder auf Gotteshäuser. Erst im März hatte ein 37-Jähriger mehrere Kirche verwüstet und 150.000 Euro Schaden verursacht. Die Diözese kündigte deshalb „diskrete Maßnahmen“ zum Schutz von Einrichtungen an.