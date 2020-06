Vandalen beschmieren Wiener Karlskirche

Wien. Irritiert blickten Touristen wie Passanten dieses Wochenende auf die Karlskirche: In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte die Wiener Kirche mit Farbbeuteln beworfen und mit Schriftzügen beschmiert. "Auf Repression folgt Widerstand", steht etwa in schwarzer Farbe auf der Kirchenfassade. Der Vorfall wurde in den frühen Morgenstunden entdeckt und der Polizei gemeldet. Hinweise auf die Täter gibt es noch keine.

Johannes Pasquali vom Verein "Freunde und Gönner der Wiener Karlskirche" ist schockiert: "Wie kann man nur so etwas an einem Kulturgut verüben?" Am liebsten hätte Pasquali die Schmierereien gleich entfernt, aber die Abtragung bedarf fachgerechter Behandlung. Mit dieser soll gleich am Montag begonnen werden.