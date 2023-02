Ermittler stellten über 100 Kilogramm Drogen in Wien sicher

Drogenfunde in dieser Größenordnung erleben Ermittler wohl nicht alle Tage: Angefangen hatte alles, als am 19. Dezember vergangenen Jahres zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren eine Wohnung betraten und diese nach kurzer Zeit mit einer großen Sporttasche wieder verließen. Diese Adresse war nur eine von vielen, die Beamte des Landeskriminalamts mit Unterstützung der Cobra im Vorfeld in Zusammenhang mit Drogenverkäufen ermittelt hatten.

Männer festgenommen

Die beiden Männer wurden von Beamten der WEGA angehalten. In der Sporttasche wurden fünf Kilogramm vermutlich Marihuana, fünf Kilogramm vermutlich Cannabisharz sowie 500 Gramm vermutlich Kokain vorgefunden und sichergestellt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge weiterer Hausdurchsuchungen stießen die Ermittler auf weitere Drogen sowie Bargeld. In einer Wohnung trafen die Polizisten auf einen 33-jährigen Mann, der im Besitz von 20 Kilogramm Marihuana war. Der Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.