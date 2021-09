Erfolgreich wiederbelebt: Polizei rettet 53-Jährigem das Leben

Am 12. September 2021 kollabierte ein Mann am Jupiterweg in Wien-Penzing und ging zu Boden. Passanten wählten den Notruf. Als Revierinspektor Dominik P. und Inspektor Philipp T. eintrafen, führte eine Sanitäterin des Roten Kreuzes bereits eine Herzdruckmassage durch.

Einer der Polizisten übernahm daraufhin die Reanimation des bewusstlosen 53-Jährigen, während der andere den Defibrillator anlegte. Wenig später war bereits die Berufsrettung Wien vor Ort und brachte den Mann bei laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Spital.

Diese waren erfolgreich, denn dank des raschen Einschreitens befindet sich der 53-Jährige mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

