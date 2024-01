Entlaufener Hund biss Polizisten in Wien in die Hand

Ein entlaufender Foxterrier hat am Samstag einem Polizeidiensthundeführer in Wien-Floridsdorf beim Versuch, ihn einzufangen, in die Hand gebissen und so stark verletzt, dass dieser im Spital behandelt werden musste. Der Besitzer, ein 41-jähriger Georgier, wurde ausgeforscht. Warum der Hund weglaufen konnte, war unklar, wie es seitens der Polizei hieß.

➤ Mehr lesen: Hundebisse: Der Gesetzgeber tut sich schwer mit Gegenmaßnahmen

Die Beamten der Hundestaffel versuchten zuerst, den äußerst scheuen Foxterrier anzulocken bzw. zu beruhigen, um ihn einfangen zu können, was aber misslang. Der Hund lief daraufhin durch mehrere Gassen in Richtung Schippergasse, teilweise auch auf der Fahrbahn, wodurch einige Fahrzeuge abbremsen oder ausweichen mussten.