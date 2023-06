Enorme Brandhitze bei Containerdorf in Favoriten

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Brand eines mehrstöckigen Baustellen-Containerdorfs in der Landgutgasse in Favoriten alarmiert. Ein Teil der Konstruktion stand in Vollbrand, als die Feuerwehrkräfte eintrafen.

Die Flammen drohten auf die benachbarte Baustelle überzugreifen. An einer Seite des dreistöckigen Containerdorfes standen eine Holztreppe, eine hölzerne Dachterrasse und mehrere Container bereits in Vollbrand.

