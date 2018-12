Energetiker vor U-Kommission: „Unsere Arbeit sparte Millionen“

Der Star des gestrigen Abends im Wiener Rathaus kam – wie das bei Promis so üblich ist – zum Schluss. Umringt von Kameraleuten bahnte sich Christoph Fasching seinen Weg in den Sitzungssaal der Untersuchungs-Kommission zum brisanten Thema Krankenhaus Nord. Dort stand er den Gemeinderats-Mandataren Rede und Antwort zur „energetischen Reinigung“ der Pannenbaustelle, die er für 95.000 Euro vorgenommen hat. Als der Auftrag im Frühjahr publik wurde, hagelte es einmal mehr Negativ-Schlagzeilen für das inzwischen Milliarden Euro teure Bauprojekt.

Im November wurde Fasching für sein Schaffen sogar mit dem Negativ-Preis „Goldenes Brett vorm Kopf“ ausgezeichnet. Am Dienstag erhielt er am Rande der Sitzung von Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr die dazugehörige Trophäe. Fasching selbst kann die Aufregung um seine Person nicht verstehen. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen man sich durch unsere Arbeit gespart hat“, erklärte er selbstbewusst. Eines war Fasching gleich zu Beginn wichtig, klarzustellen: „Wir sind keine Esoteriker.“ Vielmehr würden er und seine Mitstreiter vom „Zentrum für Bewusstseinsforschung“ in Salzburg an der „Bewusstseinsstruktur“ arbeiten.