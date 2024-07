Endstation Rodaun: Das Dorf am Ende der Straßenbahn

In der Serie „Endstation“ fahren wir mit Bim oder Bus bis zur jeweiligen Endstation und halten fest, was es dort zu entdecken gibt.

Rodauner Strizzi

In der Manowardagasse betreibt Kurt Tojner seit 2016 die Rodauner Biermanufaktur. Die Biere, die er dort entwickelt, kann man vor Ort nicht kaufen; es gibt sie im Getränkefachhandel und jeden Freitag am Liesinger Markt. Am besten geht der „Rodauner Strizzi“, sagt der Kleinbrauer, „ein sehr leichtes Wiener Lager“.

Sein dörflicher Charakter ist Rodaun heute noch anzusehen. Dass wir uns in Wien befinden, erkennt man vor allem an den brutalistischen Gemeindebauten; in einem davon gab es einst eine „Konsum“-Filiale – wenn man genau hinschaut, erkennt man die Schatten des Schriftzugs noch an der Fassade.

Die Ketzergasse, einer der längsten Straßenzüge Wiens, führt mitten durch Rodaun. Über weite Strecken eine stark frequentierte Hauptstraße, wird sie erst auf den letzten Metern zur Gasse. In diesem Teil der Ketzergasse, auf Nr. 471 (!), befindet sich mit dem „Hofmannsthal-Schlössel“ der literaturgeschichtlich bedeutendste Ort Rodauns.

Der Dichter Hugo von Hofmannsthal wohnte hier in seinen letzten Jahren. Das noble Objekt kann nur von außen besichtigt werden; drinnen wohnt und praktiziert eine auf Homöopathie spezialisierte Ärztin.