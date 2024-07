Endstation: Mit der Bim bis zum Bisamberg

Mit dem historischen, von den ÖBB nicht mehr benötigten Bahnhofsgebäude auf dem Bahnhofplatz erinnert sie an die Bauern aus dem nahen Weinviertel , die einst mit der Eisenbahn in die Stadt gekommen sind, um in Wien ihre Ernte an die Menschen zu bringen.

Wer nach der Anreise eine Stärkung benötigt, wird beim Würstelstand am Eck gut und freundlich bedient. Inhaber Luka stammt aus Dalmatien, lebt aber schon seit 40 Jahren in Wien. Seit 25 Jahren verkauft er Hotdogs (die kosten aktuell 4 Euro) und „Buwus“ (das Burenwürstel für 5 Euro).

Wien 21 zieht Luka dem Leben am Meer vor. Wegen des deutlich höheren Lebensstandards, wie er anmerkt. Auch wenn die Zeiten für die Gastronomie nicht leichter geworden sind: „Was ich vor ein paar Jahren hier in einer Woche verdient habe, das verdiene ich jetzt in zwei.“

Ein Foto von sich will der Fast-Food-Gastronom nicht unbedingt in der Zeitung sehen. Zu seinem Alter sagt er mit einem Augenzwinkern: „Gute 60, würde man bei uns in Kroatien sagen.“