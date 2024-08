Ohne Emissionen in die City: Touristenbusse werden vollelektrisch

Die Busse haben laut Hersteller eine Reichweite von 200 Kilometern . Damit könnte man alle drei Linien der Tour abdecken. „Um so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften, errichten wir an zwei Standorten in Wien Ladeparks, wo unsere Busse mit grünem Strom versorgt werden“, erklärt Frühbauer. Außerdem sollen die Ladeparks mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden.

Zuckerl für Betriebe

Als Zuckerl bietet die Wien Energie allen am Projekt teilnehmenden Unternehmen an, E-Ladesäulen in Ladezonen ihrer Wahl zu installieren. So könne die Ladetätigkeit zum Stromtanken genutzt werden.

„Das Projekt zeigt zum wiederholten Mal, dass wir – die Politik, die Verwaltung, die Sozialpartner und die Wiener Unternehmen – bei der Weiterentwicklung unserer Stadt gemeinsam an einem Strang ziehen“, erklärte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der gemeinsamen Präsentation mit Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck.

Die FH des BFI Wien evaluiert den laufenden Projektbetrieb.