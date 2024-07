Grüne fordern elektrische Buslinie: Wiener Linien erteilen Absage für 13A

Von Hauptbahnhof bis Alser Straße - der 13A fährt in rund einer halben Stunde die Strecke ab. Die Buslinie zählt zu den wichtigsten Verbindungen der Wiener-Öffis.

Leise und umweltfreundlich

In ihrem Antrag fordern die Grünen Wien zunächst einen Testbetrieb mit ein bis zwei elektrischen Gelenksbussen auf der Buslinie 13A. Sollte die Testphase positiv verlaufen, so sehen die Grünen in ihrem Vorschlag eine dauerhafte Umstellung vor.