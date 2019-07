Eis für Hunde: „Erdbeersorbet isst jeder Hund gerne“

Erblickt man bei einem Spaziergang im Donaupark Hunde, die genüsslich an einem Eisstanitzel schlecken, dann steht Brigitte Neusiedler mit ihrem bunten Eismobil höchstwahrscheinlich ganz in der Nähe. Unter dem Namen „Bettys Eiszauber“ verkauft sie aus ihrem Eismobil nicht nur Eis für Menschen, sondern auch für Hunde.

Alles begann vor rund 20 Jahren. Damals hatte Neusiedler ein Restaurant, in dem sie bereits ein eigenes Menü für Hunde anbot. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie das Restaurant jedoch aufgeben. Nun arbeitet sie in einem Schulbuffet. „Ich hatte auf einmal sehr viel Freizeit und so entstand die Idee zum Eismobil“, erzählt Brigitte Neusiedler. So wie im Restaurant wollte sie aber auch hier ein Angebot für Hunde schaffen.