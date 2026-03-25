Nach einem gefühlt besonders langen und grauen Winter haben Österreichs Eissalons offiziell die Saison 2026 eröffnet. Zum Auftakt wurde das Eis des Jahres im Eissalon Mauß in Wien-Ottakring präsentiert. Gekürt wurde die Sorte Cassata, die Eis-Variante der sizilianischen Schichttorte mit kandierten Früchten. Nachdem 2025 nur ein Motto (200 Jahre Johann Strauss) verkündet wurde, um viel Spielraum für Eigenkreationen zu schaffen, ist es heuer wieder eine bestimmte Sorte. Obwohl auch die Raum für Interpretationen lassen soll, da verschiedene Eissorten verwendet werden können.

Im Eissalon Mauß ist die Basis ein cremiges Obers-Ricotta-Eis mit Variegato, eine Art Erdbeersauce, gespickt mit verschiedenen kandierten Früchten. Veranstaltet wird dazu auch die "Cassata-Eiswoche" von 27. April bis 3. Mai, während dieser die Betriebe ihre individuellen Kreationen präsentieren können. Speziell für junge Gäste gibt es von 29. Juni bis 12. Juli wieder die "Kinder-Eiswochen" im Zeichen bunter und besonders fantasievoller Sorten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Im Eissalon Mauß ist die Basis ein cremiges Obers-Ricotta-Eis mit Variegato, eine Art Erdbeersauce, gespickt mit kandierten Früchten.

Über 400 Eissalons in ganz Österreich Dass man den Eissalons die Freiheit zur Interpretation lässt, soll auch dem Handwerk der Branche Rechnung tragen. Laut Branchensprecher der Wirtschaftskammer Österreich, Andrew Nussbaumer, gibt es in ganz Österreich 415 Eissalons, 175 davon in Wien. "Handwerklich hergestelltes Speiseeis ist weit mehr als nur eine süße Erfrischung. Es steht für sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, transparente Herstellung und echtes Fachwissen", betonte Nussbaumer. Nicht unähnlich ist die Sorte Cassata dem europäischen Eis des Jahres, die Sorte Melody, die anlässlich des Eurovision Song Contest in Wien kreiert wurde. Bei einem Eismacher-Contest ging die Kreation von Juanma Guerrero aus Spanien als Sieger hervor, ein Milch-Ricotta-Eis mit Orangensauce und Pistazien.