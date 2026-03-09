Wiener Gelateria Marcello wird neu übernommen

Von Franziska Trautmann 24 Jahre lang war der Eissalon „Gelateria Marcello“ am Margaretenplatz Fixpunkt für alle Anwohner – insbesondere im Sommer. Zwei Sommer ist das Lokal jetzt leer gestanden, lange war ein „Zu vermieten“-Schild an den großen Glasfenstern des Ecklokals zu sehen, seit Neuestem ist es aber weg. Der Lokalbesitzer und einstige Betreiber des Eissalons, Markus Suk, sagte gegenüber dem KURIER, dass bald wieder Licht in dem zweistöckigen Lokal brennen soll.

Anderes Konzept „Anfang des Jahres haben wir einen Nachmieter gefunden“, sagt Suk. Laut ihm soll wieder ein Gastrobetrieb einziehen, aber „mit einem anderen Konzept als bisher“. Was genau dort statt dem Eissalon Platz findet, verrät Suk nicht. Auch wann genau der Betrieb öffnen soll, möchte er noch nicht sagen: „Im Laufe des Jahres soll es aufmachen, angeblich im Sommer.“ Grund für die Schließung der Gelateria war laut Suk seine Pensionierung. Mit der Nachvermietung habe er sich dann etwas Zeit gelassen. Zwar habe er viele Anfragen bekommen, wollte aber „ein gutes Konzept für den Platz und seine Anrainer finden“. Die Abwicklung mit dem zukünftigen Mieter sei dann recht flott und unkompliziert vonstattengegangen.