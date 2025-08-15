Eisgeschäft "Marcello" in Wien-Margareten sucht eine Nachfolge

Über viele Jahre war „Marcello“ ein sommerlicher Fixpunkt am Margaretenplatz im 5. Bezirk. In dieser Saison dann die Überraschung: Der Kult-Eisladen sperrte nicht mehr auf. Mehr als 25 Jahre bestand das Geschäft – und servierte bis zuletzt in seinem Schanigarten vor dem Springbrunnen klassische Eissorten ohne viel Chi chi.

Betreiber Markus Suk, der „Marcello“ viele Jahre mit seiner Frau und seinem Vater geführt hat, wollte sich gegenüber MeinBezirk, das zuerst über das Ende des Eissalons berichtet hat, nicht zu den Gründen äußern. Es sei aber „sehr wahrscheinlich, dass der Eissalon in seiner derzeitigen Form der Geschichte angehört“, wurde Suk zitiert.