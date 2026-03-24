Ottakringer Brauerei: Eigenes Bier für den ESC

In weniger als zwei Monaten findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. Plakate in den bunten ESC-Farben zieren die Straßen und erinnern an den Termin, im Freundeskreis werden bereits Pläne für den Stichtag am 16. Mai geschmiedet. Pünktlich dazu verkündet die Ottakringer Brauerei mit Standort im 16. Bezirk nicht nur ihre Kooperation als nationaler Partner mit dem Eurovision Song Contest, sondern stellt auch ein neues Produkt vor: das ESC-Bier.

Das eigens dafür gebraute Bier ist ein Märzen-/Lagerbier. Bei der Konzeption habe man sich laut Brauerei am Publikum orientiert: breit zugänglich für viele Geschmäcker. In den klassischen ESC-Farben gehalten, soll die violett-blaue Dose in den nächsten Tagen im Handel erscheinen. Dabei handelt es sich aber nur um eine limitierte Anzahl.

Bier als Begleiter

Laut Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, soll die Sonderedition den ESC auch abseits der Bühne erlebbar machen und den Fans ermöglich, ein Stück davon nach Hause zu holen. „Ein Bier, das man genießt, das man trinkt, oder einfach nur ein Bier als Begleiter des Abends beim Mitsingen und Mitfiebern“ so Hochebner.

Auch Michael Krön, ESC-Executive-Producer, zeigt sich erfreut über die Kooperation: „ Mit der Bierdose im ESC-Design verbindet Ottakringer Wiener Tradition mit der bunten Vielfalt des Eurovision Song Contest, bringt den Wettbewerb in den Alltag und schafft Sichtbarkeit, auch abseits der offiziellen Plätze.“