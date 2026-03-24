Ottakringer Brauerei: Eigenes Bier für den ESC
In weniger als zwei Monaten findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. Plakate in den bunten ESC-Farben zieren die Straßen und erinnern an den Termin, im Freundeskreis werden bereits Pläne für den Stichtag am 16. Mai geschmiedet. Pünktlich dazu verkündet die Ottakringer Brauerei mit Standort im 16. Bezirk nicht nur ihre Kooperation als nationaler Partner mit dem Eurovision Song Contest, sondern stellt auch ein neues Produkt vor: das ESC-Bier.
Das eigens dafür gebraute Bier ist ein Märzen-/Lagerbier. Bei der Konzeption habe man sich laut Brauerei am Publikum orientiert: breit zugänglich für viele Geschmäcker. In den klassischen ESC-Farben gehalten, soll die violett-blaue Dose in den nächsten Tagen im Handel erscheinen. Dabei handelt es sich aber nur um eine limitierte Anzahl.
Bier als Begleiter
Laut Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, soll die Sonderedition den ESC auch abseits der Bühne erlebbar machen und den Fans ermöglich, ein Stück davon nach Hause zu holen. „Ein Bier, das man genießt, das man trinkt, oder einfach nur ein Bier als Begleiter des Abends beim Mitsingen und Mitfiebern“ so Hochebner.
Auch Michael Krön, ESC-Executive-Producer, zeigt sich erfreut über die Kooperation: „ Mit der Bierdose im ESC-Design verbindet Ottakringer Wiener Tradition mit der bunten Vielfalt des Eurovision Song Contest, bringt den Wettbewerb in den Alltag und schafft Sichtbarkeit, auch abseits der offiziellen Plätze.“
Neben der Sonderedition im Handel soll die Ottakringer Brauerei als offizieller Bierpartner an sämtlichen zentralen Schauplätzen des Eurovision Song Contest präsent sein – von der Wiener Stadthalle über das Eurovision Village bis hin zu weiteren Eventlocations in der Stadt. Ausgeschenkt wird dort das Ottakringer Lager, der jüngste Zugang im Sortiment.
Außerdem soll ein Teil der Ottakringer Brauerei dieses Jahr zur Eurovision-Fanzone umgestaltet werden. Auf dem Programm stehen eine Disco-Night am Freitag, den 15. Mai, und ein Public-Viewing des Finals mit Afterparty am Samstag, den 16. Mai.
Abseits der Stadthalle
In der ESC-Woche, also von Sonntag, den 10. Mai, bis Sonntag, den 17. Mai 2026, verwandelt sich der Wiener Rathausplatz in das Eurovision Village. Bei freiem Eintritt können Fans das Village täglich von 11 bis 24 Uhr besuchen. Programmpunkte sind unter anderem Live-Auftritte, Public Viewings der Halbfinals am 12. und am 14. Mai sowie des Finales am 16. Mai.
Neben dem Eurovision Village bietet aber auch der größte Club Wiens – der Prater Dom im 2. Bezirk – ein breit gefächertes Partyprogramm. Von Montag, dem 11. Mai, bis Samstag, den 16. Mai, öffnet der „Euro-Club“ jeden Abend seine Pforten. Interessierte erwarten mehrere Tanzflächen auf zwei Ebenen – allerdings soll nicht überall nur ESC-Musik gespielt werden.
Tages- und Wochentickets gibt es für OGAE-Mitglieder (Allgemeine Organisation der Eurovision-Amateure) bereits seit Mittwoch, den 11. März, zu kaufen. Der normale Kartenverkauf startet offiziell am Montag, den 30. März. Drei von sechs Abende (Donnerstag, Freitag und Samstag) sollen aber bereits ausverkauft sein.
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