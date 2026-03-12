ESC: Wiener Polizei rechnet mit Hackerangriffen

400 Seiten ist das Sicherheitskonzept zum 70. Eurovision Song Contest lang. Das Event gilt als „Hochrisikoveranstaltung“, dementsprechend bedeckt halten sich Stadt und Polizei mit näheren Informationen zu den Sicherheitsvorkehrungen.

Fest steht, dass es mehrere Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Bereichen gibt, erklärte der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan: „Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe zu Cybercrime eingerichtet, das wird natürlich ein großes Thema sein. Wir rechnen auf alle Fälle mit Hackerangriffen.“

Im Vorfeld des ESC habe es zudem zahlreiche Betrugsfälle mit Tickets gegeben. „Man braucht nur jetzt schauen, beim Ticketverkauf, der ja online über die Bühne gegangen ist, da hat es schon unzählige Plattformen gegeben, die gefälschte Tickets angeboten haben“, schilderte Csefan. „Alle werden überprüft“ Auch eine Arbeitsgruppe Staatsschutz wurde ins Leben gerufen, die in engem Austausch mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst steht. Dort finden auch die Sicherheitsüberprüfungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, die beim Song Contest beschäftigt sind.

„Vom Caterer angefangen über den Security bis hin zum Kosmetiker, jeder, der im Einsatz zum Song Contest stehen wird, wird sicherheitspolizeilich überprüft. Nur dann darf er auch angestellt werden“, betonte der Polizeivizepräsident. Dies betreffe auch die Volunteers. Der ORF suchte im Vorfeld mehrere Hundert Freiwillige, die Aufgaben wie Gästemanagement, Logistik und Akkreditierung übernehmen. "Flughafensicherheit" in der Stadthalle Der Song Contest 2026 findet in der Wiener Stadthalle statt. Dort werde „Flughafensicherheit“ gelten, sagte Csefan. Die Personen müssen durch einen Scanner gehen – auch beim Neujahrskonzert und beim Opernball wurden diese Scanner genutzt. Auch Spürhunde werden vor Ort im Einsatz sein. Zudem gilt eine strikte „No-Bag-Policy“ – dies wird aber nicht von der Polizei, sondern vom Veranstalter vorgeschrieben. Es wird aber Spindschränke geben, in denen Gegenstände verstaut werden können, die nicht mit in die Halle genommen werden dürfen.

Fakten zum ESC Sicherheitsstandard

Alle Personen, die am Event mitwirken, werden einem gründlichen Security-Check unterzogen. Dieser umfasst Scans, Spürhunde und Überwachungskameras – auch Produktionsequipment wird genau überprüft. Für die Besucher sind nur kleine Gegenstände wie Handy und Geldbörse erlaubt. 500 Sicherheitskräfte

werden täglich rund um die Stadthalle im Einsatz sein – uniformiert und in Zivil.