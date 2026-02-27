KURIER TV

Große Show, strenge Regeln: Der ESC-Guide für Besucher

Der 70. Eurovision Song Contest setzt auf Sicherheitskontrollen und Kaffeehaus-Flair.
Johannes Marksteiner
27.02.2026, 09:27

Beim 70. Eurovision Song Contest in Wien setzt der ORF gemeinsam mit der Polizei auf strengste Sicherheitsmaßnahmen. In der Stadthalle gilt „Flughafensicherheit“ mit Metalldetektoren, Spürhunden und einer strikten No‑Bag‑Policy. Das 400‑seitige Sicherheitskonzept übertrifft die gesetzlichen Vorgaben deutlich. Während für Besucherinnen und Besucher längere Einlasszeiten gelten, erhalten die Künstlerinnen und Künstler im Greenroom ein besonderes Highlight: ein Kaffeehaus‑Ambiente mitten im ESC‑Trubel. KURIER TV hat die Details direkt vor Ort eingeholt.
