Einsatzfahrzeug überschlägt sich: Fünf Menschen verletzt

Am Mittwoch kam es in der Laxenburger Straße in Favoriten zu einem Unfall von einem Einsatzfahrzeug des Samariterbundes. Laut ersten Informationen der Polizei, dürfte sich das Auto dabei überschlagen haben. Die Wiener Berufsrettung wurde alarmiert. In dem Auto befanden sich demnach fünf Personen im Altern zwischen 23 und 53 Jahren, die alle leicht verletzt wurden.

Das Auto soll mit einem Patienten und dessen Begleitperson auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen sein, es handelte sich aber nicht um eine Einsatzfahrt mit Blaulicht. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

