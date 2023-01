Anwalt ließ sich im Puff filmen und wurde bestraft: Sexarbeiterinnen protestieren

Der Bademantel-Auftritt des Wiener Rechtsanwalts Martin Mahrer in der ATV-Serie „Geil! So treibt’s Österreich“ im April 2021 schlägt noch immer Wellen. Wie die Presse berichtete, wurde Mahrer deshalb von der Anwaltskammer zu 4.000 Euro Disziplinarstrafe verurteilt. Doch der Anwalt ging bis zum OGH – und auch dort stellte man fest, dass die Strafe gerechtfertigt war. Begründung: Der Auftritt habe die Ehre und das Ansehen des Standes beeinträchtigt.

Von dieser Entscheidung allerdings fühlen sich die Sexarbeiterinnen wiederum diskriminiert. „Deutlicher als in diesem Urteil wird selten ausgedrückt, wie Sexarbeiter*innen in unserer Gesellschaft geächtet werden“, heißt es in einem offenen Brief der Berufsvertretung Sexarbeit Österreich.