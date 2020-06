Eine Stadt ohne Auto-Einpendler

Die Wiener SPÖ will die Mobilität in der Stadt revolutionieren. "Wir halten uns nicht mit Kleinigkeiten wie Flaniermeilen auf, sondern kümmern uns um die großen Brocken", sagt Klubchef Rudi Schicker, der federführend am roten Mobilitätskonzept mitgearbeitet hat. Darin haben die Roten zehn Thesen formuliert, die am Montag bei einer Fachkonferenz vorgestellt werden. Dem KURIER liegt das Papier vor. "Der große Unterschied zu den Grünen: Wir verteufeln den motorisierten Individualverkehr nicht", sagt Schicker. Autofahrer müssen sich dennoch warm anziehen.

Pendler sollen nur noch mit Öffis nach Wien kommen Eine Kampfansage an NÖ und das Burgenland. Auch wenn das derzeit von den Kapazitäten der Öffis gar nicht ginge. "Klar ist das ein langfristiges Ziel aber man muss Tag für Tag daran arbeiten", sagt Schicker. Neben neuen Strecken brauche es auch mehr Komfort, um die Leute zum Umstieg zu bewegen.

Durchzugsverkehr wird aus Wien verbannt Mit dem Bau der Außenringautobahn soll der Durchzugsverkehr aus der Stadt verbannt werden. Die Südosttangente soll nur noch für den Regionalverkehr offen sein, eine Fahrspur soll für Einsatzfahrzeuge und den öffentlichen Verkehr reserviert werden.

Wien will die erste Stadt ohne Verkehrstote werden Der Alkomat im Fahrzeug verhindert, dass betrunkene Fahrer ein Auto in Betrieb nehmen können. Eine Fahrradprüfung vor dem zehnten Lebensjahr soll Pflicht werden, schon im Kindergarten soll es Verkehrserziehung geben.

Busse und Lieferfahrzeuge fahren nur noch elektrisch Die Technik wird bald so ausgereift sein, dass der Betrieb der E-Busse leistbar ist. Auch der Lieferverkehr in der Stadt soll weitgehend auf E-Transporter umgestellt werden, Taxis fahren elektrisch.

Jeder Wiener bekommt eine Mobilitätscard Diese Karte soll Führerschein und Jahreskarte ersetzen. Finanziert wird sie durch einen Mobilitätsbeitrag, der vom Gehalt abgezogen wird, ähnlich der eCard. Mit der Mobilitätscard können dann auch Fahrräder oder Carsharing-Autos ausgeborgt werden. Gefunden werden diese via Handy-Apps.

Garagen für alle Die SPÖ will mehr Platz auf den Straßen für Fußgänger und Radler und Öffis. Garagen – auch private – sollen daher schrittweise für alle Autos, geöffnet werden. "Parkplätze an der Oberfläche gehören grundsätzlich der Vergangenheit an", steht im Thesenpapier der SPÖ. Die Abrechnung erfolgt über die Mobilitätscard, das Finden freier Garagenplätze mit Handy-Apps.