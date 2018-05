Eine Jugend im Gefängnis: „Gewalt ist die wichtigste Währung“

Am vergangenen Sonntag suchte die Wiener Polizei fieberhaft nach dem Mörder der siebenjährigen Hadish. Eine Woche später sitzt der 16 Jahre alte Robert K. in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Er soll in einem ersten Verhör angegeben haben, mit einem Brotmesser auf seine junge Nachbarin eingestochen zu haben. Dem Mädchen wurde fast der Kopf abgetrennt.

Ein psychiatrischer Gutachter muss im Vorfeld feststellen, ob Robert K. geistig gesund ist. Davon hängt ab, ob er im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe bis zu 15 Jahren verbüßen muss oder als geistig abnormer Rechtsbrecher im Maßnahmenvollzug betreut wird.