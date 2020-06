Einbruch bei Nobeljuwelier am Graben

Vergangene Woche „öffneten“ Kriminelle die Schaufenster der Wiener Nobeljuweliere fast wie einen Adventkalender. Nachdem am Donnerstag bei Juwelier Schullin in der City Luxusuhren geraubt wurden, erbeuteten zwei Einbrecher am Sonntag erneut exklusive Uhren und Schmuck – diesmal aus dem Schaufenster des Juweliers Köck.

Die Täter hatten gegen 22.30 Uhr das Schaufenster an der exklusiven Adresse am Graben eingeschlagen und die Ausstellungsstücke gestohlen. Die Schadenssumme dürfte laut ersten Angaben im fünfstelligen Bereich liegen und unter 50.000 Euro betragen. Trotz sofortiger Fahndung und umfassenden Ermittlungen, die die Polizei sogar international anstellte, gibt es bei beiden Coups bislang noch keine Spur zu den Tätern. Die naheliegende Vermutung, dass es sich vielleicht um die selben Täter handeln könnte, teilt die Polizei nicht: „Der Überfall am Donnerstag war detailliert geplant. Am Sonntag sind die Täter aber nicht sehr professionell vorgegangen“, erklärte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.