Internationale Fahndung nach Juwelier-Raub

Die Ermittlungen enden nicht an Österreichs Grenzen: 21 Überfälle auf Juweliere wurden in den letzten Monaten in Deutschland verzeichnet. "Diese professionellen Banden sind oft in ganz Europa unterwegs. Wir müssen jetzt die Vorgehensweise der Täter mit den Fällen in Deutschland und anderen Nachbarländern vergleichen, um zu schauen, ob es sich möglicherweise um die gleiche Tätergruppe handelt", sagt Maierhofer.

Die Räuber, die Schullin im Vorjahr überfielen, gingen anders vor und gaben sich zunächst als Kunden aus. "Man weiß nicht, ob es die gleichen Täter waren, es sieht aber nicht so aus", sagt der Juwelier. Die Sicherheitsvorkehrungen im Geschäft werden nun abermals verstärkt.

Ein zweiter Wachmann soll zusätzlichen Schutz bieten; außerdem investiert der Juwelier in eine Schleuse und eine Gegensprechanlage.