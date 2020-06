Brutaler Juwelierüberfall mitten im Weihnachtstrubel

Es gibt kaum noch ein Juweliergeschäft in der Wiener City, das nicht von einem oder mehreren Security-Angestellten bewacht wird. Dennoch ist mitten im Trubel der Vorweihnachtszeit am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Juweliergeschäft im Looshaus am Kohlmarkt 18 überfallen worden. Dabei handelt es sich um einen Shop des Juweliers Schullin namens „ Uhren im Looshaus“.