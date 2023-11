Einbruch bei Ministerin Edtstadler: Erste Festnahme

Zuerst gab es den Einbruch in den Sommerferien in die Ministerwohnung in Wien-Döbling, dann eine DNA-Spur zu zwei verdächtigen Serben, nun offenbar eine erste Festnahme.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, dürfte es im Fall des Wohnungseinbruchs bei Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zu einer ersten Festnahme gekommen sein.

Edtstadler selbst, war während der Tat wie berichtet nicht zu Hause, sondern weilte im Urlaub und verfolgte alles offenbar auf ihrem Handy mit. Sie schlug beinahe zeitgleich mit einer Nachbarin bei der Polizei Alarm. Das Prozedere dürfte ihr gut bekannt gewesen sein - erst eine Woche zuvor war im Urlaub in das Auto der Ministerin eingebrochen worden.

