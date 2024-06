Einbrecher versteckte sich samt Beil im Badezimmer einer Wohnung in Wien

Ein 28-jähriger Slowake ist Dienstagfrüh in Floridsdorf über ein offenes Fenster in ein fremdes Badezimmer eingedrungen.

Der 28-jährige Einbrecher soll den Wohnungseigentümer daraufhin gefragt haben, was dieser hier mache und ihm mitgeteilt haben, dass er Polizist sei. In weiterer Folge verließ der unbekannte Mann die Wohnung durch die Eingangstüre, wie die Polizei berichtet.

Das in der Wohnung lebende Ehepaar wurde durch den Lärm geweckt. Der Mann fand den Einbrecher schließlich hinter der Badezimmertür. Unterhalb des Badezimmerfensters konnte er eine Leiter entdecken.

Der Bewohner rief daraufhin die "echte" Polizei an. Diese verfolgten den Einbrecher und konnten ihn festnehmen. Gegenüber den Beamten gab der 28-Jährige an, dass er "von einem Mann verfolgt werde und sich auf dem Weg zur Arbeit befände", wie es in einer Aussendung der Polizei hieß.

Beil und Elektroschocker gefunden

In einer mitgeführten Tasche fanden die Beamten, neben diversem Einbruchswerkzeug, einen Elektroschocker, ein Messer sowie ein Beil. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille.