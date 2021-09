Einbrecher soll Baumaterial von Baustelle in Wien gestohlen haben

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 28-jähriger Österreicher auf dem Gelände einer Baustelle in Handelskai in Wien-Leopoldstadt bemerkt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter dürfte den Mann beim Diebstahl von Baumaterial beobachtet haben. Der Tatverdächtige soll zuerst den Baustellenzaun aufgebogen und anschließend einen Bohraufsatz, Dichtmaterial und zwei Kunststoffschläuche am Gelände gestohlen haben.

Die Polizei konnte einen Rucksack mit Diebesgut sicherstellen und den Mann vorläufig festnehmen.

