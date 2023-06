Ein "Veggie Day" pro Woche an Wiener Ganztagsschulen

Ab dem kommenden Schuljahr wird es in den Wiener Ganztagsschulen einen wöchentlichen "Veggie Day" geben, an dem ausschließlich vegetarische Speisen angeboten werden. Damit werde der Qualitätsanspruch beim Schulessen weiter gesteigert und das Klima geschont, so Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS).

Auch für die Bewusstseinsbildung für aktiven Klimaschutz sei der "Veggie Day" wichtig für Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern und Lehrkräfte.

