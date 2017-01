Ein Toter nach Hausexplosion in Hernals

In einem Wohnhaus in Wien-Hernals hat sich am Donnerstag kurz vor acht Uhr nach Angaben der Polizei eine Explosion ereignet. Dabei starb eine Person, drei Menschen wurden schwer, neun leicht verletzt. Schauplatz war die Hernalser Hauptstraße 210 / Ecke Kainzgasse. Das einsturzgefährdete Haus wurde evakuiert, ebenso ein Nachbarhaus.

Die Explosion eines Gas-Luft-Gemisches ereignete sich kurz vor 8 Uhr, als sich ein Gerichtsvollzieher mit einem Schlosser Zugang zu einer Wohnung verschaffen wollte. Die dort lebende Familie hätte delogiert werden sollen. In der Wohnung befand sich auch ein Kleinkind, das unter den Schwerverletzten ist. Derzeit geht man seitens der Ermittler noch von einem Unfall aus.

Bei der Wiener Berufsfeuerwehr wurde Alarmstufe 2 ausgegeben. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot von 25 Feuerwehrwagen aus, um das betroffene Gebäude zu evakuieren und den durch die Explosion ausgebrochenen Brand zu löschen.

Der Einsatzort lag laut einem Feuerwehrsprecher auf der Hernalser Hauptstraße bei der Ecke Kainzgasse. Zur Ursache der Explosion konnte der Sprecher noch keine Angaben machen, dazu sei es noch zu früh, betonte er.

Mehr Informationen in Kürze