Ein Jahr Hausbesetzung: Die „Nele 35“ steht nicht mehr leer

„Nele bleibt“. Das war die Parole der Hausbesetzer, die sich im November 2018 in einem leer stehenden Haus in der Neulerchenfelder Straße 35 („Nele 35“) in Wien-Ottakring verschanzt hatten.

Den Aktivisten ging es um den Kampf für leistbaren Wohnraum in der Bundeshauptstadt. Und gegen die Gentrifizierung, also den Strukturwandel in Stadtteilen zum Nachteil der ärmeren Bewohner.

Nach etwa einer Woche wollte der Hauseigentümer damals nicht mehr zuschauen und ließ die Nele räumen.

100 Polizisten trugen die 17 Hausbesetzer schließlich aus dem Gebäude oder holten sie mit dem Kran vom Dach. Dorthin hatte sich der „harte Kern“ der Aktivisten zurückgezogen.