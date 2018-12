"Nele 35": So sieht das Haus nach der Besetzung aus

Das Eingangstor hatten die Hausbesetzer mit Müllcontainern und anderem Sperrmaterial verbarrikadiert. An den Wänden der leerstehenden Büroräume sind diverse Parolen zu sehen. Die Wasserbomben, die in einem Plastiksackerl verwahrt sind, wurden offenbar nicht eingesetzt.

Von Hausbesetzerszenen, wie man sie in Wien noch von der Pizzeria Anarchia, jenem Haus im zweiten Wiener Gemeindebezirk, das 2014 von bis zu 1.500 Beamten geräumt wurde, in Erinnerung hat, war man hier noch weit entfernt. Mitte November waren die Aktivisten laut eigenen Angaben in das Gründerzeithaus eingezogen. Erst am Mittwoch, als auch Transparente aus dem Fenster gehängt wurden, nahm die Umgebung überhaupt Notiz von der Hausbesetzung.