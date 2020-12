Ein digitales Fest für Senioren und Nummern gegen Einsamkeit

Die erste Bilanz nach einem halben Jahr: 3.000 Freiwillige engagieren sich als Gesprächspartner, 8.000 Anrufe sind insgesamt über die Plattform getätigt worden.

Aktuell steigt der Bedarf; das bevorstehende Weihnachtsfest allein verbringen zu müssen, belastet. Die Freiwilligen des „Plaudernetzes“ sind also auch an den Feiertagen von 12 bis 20 Uhr erreichbar. Auch Jürgen Greger von den Pensionistenklubs hat für die Festtage aufgestockt: Zu viert werden sie Anrufe an der Hotline von 10 bis 18 Uhr entgegennehmen.