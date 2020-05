Ein Chirurg für die Donaustadt

Droht also Transdanubien ein medizinisches Notstandsgebiet zu werden? So dramatisch sieht Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz die Lage nicht. „Die Ärztedichte ist auch in diesen Bezirken ausreichend.“ Das Problem liege woanders: In den wenig patientenfreundlichen Öffnungszeiten (etwa am Abend), die die Kranken in die Spitalsambulanzen drängen. Weiters gebe es wie in ganz Wien einen Mangel an bestimmten Fachärzten: Allen voran Psychiater, Kinderärzte sowie Kinder- und Jugendpsychiater. Und: „Durch die Zunahme an Wahlärzten in Wien besteht generell die Gefahr einer Ausdünnung der Versorgung.“

„Natürlich versuchen wir, innerstädtische Planstellen über die Donau zu transferieren“, sagt Ursula Griesser von der WGKK. Eine Unterversorgung bestreitet aber auch sie. Gemäß dem Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) müsste man sogar noch 30 Facharzt-Stellen abbauen. Und der RSG sei von der Gesundheitsplattform beschlossen worden, in dem auch die Ärztekammer vertreten ist. „Wir wurden damals überstimmt“, kontert Arzt Hainz. „Laut RSG müssten wir bis 2015 noch 37 Allgemeinmediziner reduzieren. Das ist für uns unvorstellbar. In Wahrheit geht es einfach nur ums Einsparen.“