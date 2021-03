Ein Bezirk trötet Widerstand, wieder einmal

Widerstand

Die Bevölkerung goutiert Kobalds Kurs: Bei der Bezirksvertretungswahl holte sie satte 44,3 Prozent. Das Grundproblem ist aus ihrer Sicht, dass die Bezirke zu wenig in Großprojekte eingebunden seien: „Vieles schlägt erst bei uns auf, wenn alles fertig geplant ist.“

Der Widerstand zahle sich aus: „Bei der Verbindungsbahn haben wir etwa erreicht, dass es einen Gestaltungswettbewerb gibt.“ Was aber könnte die Lösung im Streit um das Gehege sein? Vize-Bezirkschef Matthias Friedrich (SPÖ) kann sich vorstellen, ein Stück Schlosspark an den Tiergarten abzutreten (weil dort weniger Bäume gefällt werden müssten). Und Kobald wäre es am liebsten, wenn der Tiergarten so bliebe, wie er ist (auch wenn sie das nicht so direkt sagt). Immerhin habe der Zoo in der Vergangenheit bereits sehr viele Flächen dazubekommen. Hietzing und Elefanten haben eben auch die Eigenschaft gemein, nicht zu vergessen.