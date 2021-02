Eigentümer des Palais Auersperg ist insolvent

Von Traumhochzeiten über Kongresse bis hin zu Firmenevents: Einst war das Palais Auersperg eine gefragte Adresse für gediegene Veranstaltungen. Feierlaune macht sich allerdings in der Eventlocation längst keine mehr breit, was nicht nur mit der Corona-Krise zu tun hat: Die Eigentümerin und Verwalterin des Palais ist seit Weihnachten in Konkurs. Das gab der Kreditschutzverband KSV1870 am Mittwoch bekannt.

Dabei handelt es sich um die Auersperg Real Estate GmbH mit Sitz am Wiener Kärntner Ring. Sie gehört zwei Gesellschaften in Liechtenstein, die von einer Stiftung in Vaduz kontrolliert werden. Die Stiftung wird wiederum einem gebürtigen Niederländer namens Wolf V. zugerechnet, bei dem es sich um einen britischen Lord und Anwalt auf Gibraltar handeln soll.