Ed Sheeran in Wien: Staus und Sperren rund um den Prater

Einlass ab 16 Uhr

Der Einlass und der damit verbundene Weg zum Sitzplatz sind ab 16 Uhr vorgesehen. Ab 18 Uhr bringen Jamie Lawson und Anne Maria die Fans so richtig in Stimmung - danach folgt Ed Sheeran. Zum Konzertende um ca. 22:30 Uhr stehen erneut Wartezeiten und Staubildungen ums Stadion am Programm. Besucher wird dringend geraten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise der U2, anzureisen.