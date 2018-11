E-Scooter-Fahrer wurde aus Wien-Kanal geborgen

Die zwei größten Probleme seien, dass E-Scooter-Fahrer oft am Gehsteig fahren (in Wien müssten sie am Radweg unterwegs sein) und sich oft nicht an die Promillegrenze halten würden, meinte Polizeisprecher Paul Eidenberger schon am Donnerstag.

Zahlen zu Unfällen bzw. Verletzungen gibt es noch keine; dazu sind die elektrisch betriebenen Tretroller noch nicht lange genug in der Stadt unterwegs. In den vergangenen Wochen sind drei E-Scooter-Anbieter in Wien auf den Markt gekommen: Lime, Bird und Tier Mobility.