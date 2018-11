Mädchen von E-Roller angefahren: Vorfälle häufen sich laut Polizei

Mit leichten Kopfverletzungen wurde am Donnerstagabend ein Kind ins Spital gebracht, nachdem ein E-Roller-Fahrer das Mädchen niedergestoßen hatte. Der Unfall ereignete sich in der Simmeringer Hauptstraße. Die Achtjährige war mit ihren Eltern zu Fuß unterwegs gewesen, als ein 17-jähriger der Familie mit dem E-Roller entgegenkam – und zwar am Gehsteig. Dort ist die Benutzung der Scooter aber verboten.

Bei den Rollern handelt es sich nämlich nicht um sogenanntes fahrzeugähnliches Kinderspielzeug (wie Skateboard, Roller etc.) – die E-Roller sind als Fahrräder eingestuft. Dementsprechend hätte der 17-Jährige den Radweg oder die Fahrbahn benutzen müssen.