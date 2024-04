E-Scooter-Betreiber fordern mehr Parkflächen in Wien

Darin fordern sie unter anderem mehr gekennzeichnete Parkflächen für E-Scooter. „Die Zahl der Parkstrafen ist aus unserer Erfahrung dort hoch, wo es wenig ausgewiesene Parkflächen und Radabstellanlagen gibt.“ Konkret würden 100 weitere Flächen allein in den Außenbezirken benötigt.

Von vier E-Scooter-Betreibern sind in Wien nur noch zwei übrig. Einem wurde gekündigt, ein weiterer hat gemeinsam mit der Stadt die Verträge gelöst. Verbleiben also „Lime“ und „Voi“ und die haben nun ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht.

Groß sei das Problem nämlich vor allem in den Außenbezirken, wo die Nutzerinnen und Nutzer die Fahrzeuge in der Parkspur – wo das Parken explizit erlaubt ist – abstellen. Genau dort würden die Fahrzeuge von Dritten besonders oft bewegt. Etwa von Autofahrern, die in der Parkspur Platz für ihren Wagen schaffen wollen.