Duo nach Drohung wegen angeblicher Mietschulden in Wien festgenommen

Zu zwei Polizeieinsätzen ist es am Mittwoch in Wien-Brigittenau gekommen. Beim ersten Eingreifen der Exekutive gegen 11.30 Uhr kam es zu zwei Festnahmen wegen Bedrohung aufgrund angeblicher Mietschulden. Gegen 22.15 Uhr wurde dann erneut der Polizeinotruf in derselben Gegend getätigt, nachdem ein 26-Jähriger mit einem Messer am Hals verletzt worden war. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann Stunden zuvor eines der drei Opfer der mutmaßlichen Bedrohung gewesen war.