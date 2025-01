Müll und Elend: Teures Entrümpeln im Wiener Problemhaus

Von Raphael Altmann und Michaela Reibenwein

Das Haus in der Salzachstraße 46 in der Brigittenau sticht direkt ins Auge. Es sieht anders aus als die Häuser in der Umgebung – allerdings nicht im positiven Sinn. Der Anblick ist bedrückend: Die Fassade ist dreckig und verwittert. Die Fenster sind mit Brettern zum Teil notdürftig zugenagelt und die Eingangstür steht offen. Im vergangenen Dezember kam das Haus in die Schlagzeilen. Boulevard-Medien betitelten es als „Horrorhaus“.