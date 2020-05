Polizei jagte „Mülltaucher“ und fing Seelsorger

Sie ernähren sich von dem, was andere wegwerfen: Dumpster Diver, also Mülltaucher, sind vor allem in Großstädten aktiv. Sie fischen ihre Nahrung aus Supermarkt-Abfallcontainern; nicht immer auf legalem Weg. Die Polizei legte sich Montagabend in einem Supermarkt in Wien-Landstraße auf die Lauer – und erwischte prompt drei Mülltaucher. Einer davon ist Seelsorger.