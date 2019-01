Düringers Finanzreferent griff in die Parteikasse

Alles wartet auf Roland Düringer. Dabei ist der Kabarettist und ehemalige Politiker am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien nur Zeuge. Der eigentliche Angeklagte, ein 33-jähriger Wiener, sitzt unbehelligt zwischen einigen Symphatisanten und ehemaligen Mitgliedern von Düringers Liste "Gilt".

Er wirkt zerknirscht. Wobei: Es ist nicht das erste Mal, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Der ehemalige Finanzreferent der Düringer-Liste hat Geld abgezweigt. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Zuvor war der Mann auch schon bei den Neos Finanzreferent. Dort verunreute er 62.000 Euro - vor Gericht wurde er deshalb auch schon zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt.

Am Dienstag sind die Vorwürfe fast ident. "Ich habe irgendwie mein Leben finanzieren müssen, ich habe Schulden", erklärt der reuige Angeklagte Richterin Claudia Bandion-Ortner. Bei Düringers Liste hätte er ehrenamtlich gearbeitet, keinen Cent verdient. "Ich wusste nicht, dass das so zeitintensiv wird", sagt er. Er habe an das Projekt geglaubt, sagt er. Wenn er offenbar politisch sehr wandelbar ist. Nicht nur bei den Neos war er zuvor schon tätig. Auch bei den Grünen in Niederösterreich engagierte er sich, zuvor war er in Niederösterreich auch schon Gemeinderat für die SPÖ.