Drohung, Verhetzung und Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen

Beamte der Polizeiinspektion Lassallestraße haben am Sonntag einen gesuchten 31- jährigen Bulgaren am Praterstern in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Nach dem Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Verhetzung gefahndet. Der 31-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Im Bereich der Wienerbergstraße in Wien-Favoriten wurden Polizisten am Sonntag außerdem auf ein auffallend langsam fahrendes Auto aufmerksam. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnte eruiert werden, dass gegen den 53-jährigen Lenker ein Festnahmeauftrag wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufrecht war.

Der kroatische Staatsangehörige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

