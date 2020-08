Linzer Straße: 22-Jähriger soll Tür von Ex-Freundin angezündet haben

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden am Sonntag in der Früh wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung im Bereich der Linzer Straße in Wien-Penzing alarmiert. Ein 22-jähriger Österreicher soll seine ehemalige 18-jährige Freundin mit dem Umbringen bedroht und schließlich ihre Wohnungstüre in Brand gesetzt haben.

Der Tatverdächtige ergriff anschließend die Flucht. Das Opfer konnten den Brand löschen und die Polizei verständigen. Der junge Mann wurde schließlich kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

