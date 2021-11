Drogenhandel in Brigittenau: Eine Festnahme und zwei Anzeigen

Am Mittwochabend konnten die Beamten in Brigittenau einen 20-jährigen serbischen Staatsbürger bei der Anbahnung eines Suchtmittelverkaufs festnehmen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten ca. 125 Gramm Heroin, ca. 20 Gramm Kokain, ca. 1.7 Kilogramm Streckmittel, sowie 3.500 Euro Bargeld sicher.

Im Zuge der Amtshandlung konnten auch zwei mutmaßliche Käufer der Drogen ausgeforscht und angezeigt werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 30-jährigen Österreicher und einen 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen.

