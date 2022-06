Drogendealer durch Zufall in Wien-Währing geschnappt

Am Montagabend wurde die Polizei aufgrund eines angeblichen Einbruchs in einem Keller in Wien-Währing verständigt. Vor dem Eintreffen der Polizei sah der Zeuge fünf junge Männer, beim Verlassen des Kellers. Deshalb konnte er die Tatverdächtigen auch detailliert beschreiben.

Mit der Beschreibung gelang es den Beamten der Bereitschaftseinheit Wien zwei der mutmaßlich fünf Beschuldigten – einen 21-jährigen Österreicher sowie einen 23-jährigen Serben – beim Einsteigen in ein Taxi anzuhalten.

Nach einer genaueren Prüfung stellte sich heraus, dass kein Einbruch stattgefunden hat, vielmehr dürfte es im Keller zu einem Drogendeal gekommen sein. Die Beamten konnten eine unbekannte Menge Cannabis sicherstellen.

Der 23-Jährige, bei dem das Rauschgift beschlagnahmt wurde, wurde festgenommen. Sein 21-jähriger Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt.

