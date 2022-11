Drogendeal eskaliert: 28-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

In Wien-Meidling eskalierte am Dienstagmittag ein Drogendeal. Zwei Bulgaren, 28 und 31 Jahre alt, hatten sich im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses mit einem 25-jährigen Serben getroffen. Die Bulgaren sollen dann versucht haben, dem Dealer die Tasche mit den Drogen zu stehlen, woraufhin der Serbe ein Messer zückte. Er stach mehrmals auf den 28-Jährigen ein und verletzte ihn lebensgefährlich am Oberkörper. Alle drei flüchteten daraufhin. Die beiden mutmaßlichen Räuber konnten kurz nach der Tat von Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen werden.

Die Umhängetasche samt Suchtgift wurde sichergestellt. Der 28-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Den 25-jährigen mutmaßlichen Dealer nahmen Ermittler wenig später in der Nähe seiner Wohnung im Bezirk Meidling fest. Insgesamt stellten die Beamten 180,2 Gramm Heroin, 4,6 Gramm Marihuana und Bargeld in Höhe von 280 Euro sicher.

